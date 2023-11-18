Altınordu, Afyonspor'a tek golle mağlup oldu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu sahasında Afyonspor'a tek golle mağlup olarak tırmanışa geçemedi. Afyonspor dakikalar 64'ü gösterdiğinde deneyimli golcüsü Ergin Keleş ile öne geçti: 0-1. Altınordu'nun tüm çabaları sonucu değiştirmeye yetmedi ve kazanan Afyonspor oldu.

İZMİR,

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Emre Kaan Çalışkan, Mehmet Dura, Halil Tolgahan Demir

ALTINORDU: Serhat - Alperen, Furkan Metin, Yusuf Can (Dk. 84 Yusuf Acer), Rahmi, Onur Ramazan (Dk. 90 Furkan Emin), Metehan, Arif (Dk. 74 Emre), Sami (Dk. 83 Abdullah), İlkan (Dk. 46 Kaniwar), Devrim

AFYONSPOR: Bora - Ali Mert, Batuhan (Dk. 72 Mustafa), Süheyl, Kerem, İsmail Hakkı, Serdar, Savaş, Mehmet (Dk. 90 Muhammet Mustafa), Ergin, Muhammet Enes (Dk. 59 Eray)

GOL: Dk. 64 Ergin (Afyonspor)

SARI KARTLAR: İsmail Hakkı (Afyonspor), Furkan ( Altınordu )

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu sahasında Afyonspor'a tek golle mağlup olarak tırmanışa geçemedi. Mücadelenin ilk devresi golsüz eşitlikle sonuçlandı. Afyonspor dakikalar 64'ü gösterdiğinde deneyimli golcüsü Ergin Keleş ile öne geçti: 0-1. Altınordu'nun tüm çabaları sonucu değiştirmeye yetmedi ve kazanan Afyonspor oldu. Bu skorun ardından Altınordu 11 puanda kalırken, Afyonspor ise puanını 16'ya çıkarıp ateş hattından uzaklaştı.