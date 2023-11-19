Altınordu, Afyonspor'a mağlup olarak kötü gidişatını sürdürdü
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Afyonspor'a evinde 1-0 yenilerek üst üste 2'nci mağlubiyetini alan Altınordu, son 3 haftada sadece 1 puan çıkararak tehlikeli bölgeye geri döndü.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Afyonspor'a evinde 1-0 yenilerek üst üste 2'nci mağlubiyetini alıp 3 haftadır kazanamayan Altınordu, sezon başındaki gibi yine kötü sonuçlar almaya başladı.
İlk 8 haftada galip gelemedikten sonra art arda 2 maç kazanarak alt sıralardan uzaklaşan kırmızı-lacivertliler, son 3 haftadan 1 puan çıkarıp yine tehlikeli bölgeye döndü. Grupta 13 karşılaşmada 2 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyetle 11 puan toplayan İzmir temsilcisi tekrar korkulu rüya görmeye başladı. Son 2 maçını 1-0'lık skorlarla kaybeden Altınordu, önümüzdeki hafta Diyarbekirspor deplasmanında çıkış arayacak.