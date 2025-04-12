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Altınordu, Adana 1954 FK'ya 2-0 Yenildi

Altınordu, Adana 1954 FK'ya 2-0 Yenildi
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Altınordu, sahasında Adana 1954 FK'ya 2-0 mağlup oldu. Adana 1954 FK'nın gollerini Ahmet Ülük kaydetti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. haftasında Altınordu, sahasında karşılaştığı Adana 1954 FK'ya 2-0 mağlup oldu.

Hakemler: Burak Kamalak, İlker Ayten, Burak Gültek

Altınordu: Serhat Öztaşdelen, Alper Tursun, Eren Tokat, Yusuf Şahin Örnek, Kaan Baysal, Burak Gültekin (Furkan Emin Kaçmaz dk. 86), Ali Çırak (Ali Barak dk. 77), Emre Aydınel (Koray Dağ dk. 56), Bahattin Karahan (Selahattin Çankırılı dk. 86), Hüseyin Bulut, Kaniwar Uzun (Ege Arslan dk. 77)

Adana 1954 FK: Muharrem Tunay Meral, Hakan Özkan (Fadıl Kocaoğlu dk. 65), Yiğit Demir, Hıfsullah İsmail Erdoğan (Mehmet Yıldızaç dk. 65), Mehmet Alp Kurt, Fatih Özkan, Fatih Somuncu (Mehmet Eren Sıngın dk. 56), Sedat Şahintürk (Özkan Yıldırım dk. 78), Ali Akkuş, Sergen Yatağan (Berat Ali Genç dk. 77), Ahmet Ülük

Goller: Ahmet Ülük (dk. 10 ve 88) (Adana 1954 FK)

Sarı kartlar: Kaan Baysal, Alper Turşun (Altınordu), Hakan Özkan (Adana 1954 FK) - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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