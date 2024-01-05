Altınordu, 4 oyuncusuyla yollarını ayırdı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 4 oyuncusuyla vedalaşma kararı aldı. Kırmızı-lacivertlilerde kaptan Arif Morkaya'nın yanı sıra stoper Mert Özmen, orta saha oyuncusu Emre Oymak ve santrfor Keni Var Uzun'dan kendilerine kulüp bulmaları istenildi. Sezona 25 kişilik kadroyla başlayan Altınordu'da sözleşmesini fesheden forvet Ali Özgün'den sonra bu 4 isimden ayrılışıyla birlikte takımdan elenen futbolcu sayısı 5'e çıktı. İzmir temsilcisinde orta saha oyuncusu Furkan Yöntem ve sol kanat Altar Han ise çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmıştı. Eksikler nedeniyle altyapıdan Ege'yi A takıma dahil eden Altınordu'nun ara transfer döneminde 4-5 takviye yapması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor