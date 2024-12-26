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Altınordu 17 Yaş Altı Takımından 22 Genç Futbolcu Profesyonelliğe Geçti

Altınordu 17 Yaş Altı Takımından 22 Genç Futbolcu Profesyonelliğe Geçti
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Altınordu Kulübü, 17 yaş altı takımında forma giyen 22 futbolcu için profesyonelliğe geçiş imza ve yemin töreni düzenledi. Kulüp Başkanı Seyit Mehmet Özkan, genç sporcuların gelişimlerini yakından takip ettiklerini ve profesyonel futbolcular olma yolunda destekleyeceklerini belirtti.

Altınordu 17 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen 22 oyuncu için profesyonelliğe geçiş imza töreni düzenlendi.

Altınordu Kulübünün açıklamasına göre, 17 yaş altı takımında forma giyen 22 futbolcu için profesyonelliğe geçiş imza ve yemin töreni gerçekleştirildi.

Oyuncular, futbol topunu imzaladıktan sonra diplomalarını aldı, Türk ve Altınordu bayraklarıyla futbol topu üzerine elini koyarak yemin etti.

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, yaptığı konuşmada, 22 genç futbolcuyu profesyonelliğe başlattıkları için mutlu olduklarını aktardı.

Özkan, "Bugün çok mutlu bir günümüzdeyiz. Uzun zamandır altyapılarımızda forma giyen sporcularımız profesyonelliğe imza atıyor. Onların gelişimlerini yakından takip ediyoruz. Bu gençlerin tamamı 'Avrupa'da oynasın' hedefiyle çalışıyoruz ama bunun mümkün olmadığının farkındayız. İstatistikler bunu söylüyor. Süper Lig'i yakalayacak oyuncular tabii ki var ama bu noktada iddialı olabilirim, bu 22 genç bu işten ekmek yiyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Altınordu'nun diğer kulüplerden farklı olduğunu vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Biz bu toprakların çocuklarına spor yaptırmak için mücadele ediyoruz. İçlerinden çıkan doğal yeteneklerin profesyonel sporcu olmaları için çalışıyoruz. Onları profesyonel futbolcular olarak armağan etmeye çalışıyoruz. Altınordu'nun böyle bir sosyal sorumluluğu var."

Genç sporculara tavsiyelerde de bulunan Özkan, "Şu anda 17 yaşındasınız. Önünüzde en fazla 20 yılınız var. Bu 20 yılı çok iyi değerlendirirseniz 36 yaşında emekli olabilirsiniz. Hiçbir iş yapmadan hayatınızın geri kalan kısmını güvenceye alabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Spor
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