Altındağ Akkışlaspor, Belsinspor'u 4-2 yenerek ilk galibiyetini aldı
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Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Altındağ Akkışlaspor, evinde Belsinspor'u 4-2 yenerek bu sezon ilk galibiyetini elde etti. Maçta Altındağ Akkışlaspor'dan Ömer Yıldız ve Mustafa Bulut, Belsinspor'dan ise Kahraman Yurday ve Ali Kılıçkaya gol attı.
Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Altındağ Akkışlaspor, evinde Belsinspor'u 4-2 yenerek bu sezon ilk galibiyetini aldı.
Stat: Akkışla İlçe stadı
Hakemler: Hüseyin Keğin, Ali Yıldız, Merthan Uruk
Altındağ Akkışlaspor: Bekir Akpınar, Umutcan Vatanbekçisi, Yusuf Aydoğdu, Enes Ceyhan, Ahmet Taha Soytürk, Egemen Polat (Hasan Aksoy dk.71), Doğukan Kılıç, Çağrı Doğan (Ali portakal dk.46), Ömer Yıldız (Serhat Uğur dk.71), Çağan Zeki Doğan (Safa Tekelek dk.90), Mustafa Bulut (Eren Cem Çelebi dk.71)
Belsinspor: Ali Doğan, Mehmet Akif Kaman, Ensar Burgu, Volkan Efe, Yunus Emre Şimşek, Yaşar Mert Erdağ, Ahmet Polat, Ahmet Faruk Fedai (Mehmet dk.66), Tunahan Harmancı, Kahraman Yurday (Okan Öcal dk.75), Ali Kılıçkaya
Goller: Ömer Yıldız (dk.41 ve 60), Mustafa Bulut (dk.50), Doğukan Kılıç (dk.75) (Altındağ Akkışlaspor), Kahraman Yurday (dk.27), Ali Kılıçkaya (dk.81 pen) (Belsinspor)
Kırmızı Kartlar: Doğukan Kılıç (dk.87) (Altındağ Akkışlaspor) - KAYSERİ