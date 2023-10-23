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Altındağ Akkışlaspor, Belsinspor'u 4-2 yenerek ilk galibiyetini aldı

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Altındağ Akkışlaspor, evinde Belsinspor'u 4-2 yenerek bu sezon ilk galibiyetini elde etti. Maçta Altındağ Akkışlaspor'dan Ömer Yıldız ve Mustafa Bulut, Belsinspor'dan ise Kahraman Yurday ve Ali Kılıçkaya gol attı.