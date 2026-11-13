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Altekma yarın deplasmanda Alanya Belediyespor ile 6. hafta maçına çıkıyor

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Altekma yarın deplasmanda Alanya Belediyespor ile 6. hafta maçına çıkıyor
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EFELER Ligi'nde son iki maçını kazanan Altekma, yarın deplasmanda Alanya Belediyespor ile 6. hafta mücadelesine çıkacak. Belinden operasyon geçiren pasör Boğaçhan Zambak'ın tedavi sürecinde İzmir temsilcisi, eski pasörü Muzaffer Yönet'i kadrosuna kattı.

EFELER Ligi'ndeki son 2 maçında Gaziantep Gençlik'i 3-0 (D), Onikişubat Belediyespor'u 3-2 mağlup eden Altekma yarın deplasmanda Alanya Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Alanya 100'üncü Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak 6'ncı hafta mücadelesini İsmail Yıldırım, Sevilay Gezer Boyacı hakem ikilisi yönetecek. Ligde Altekma 3 galibiyetle 6'ncı sırada, Alanya ekibi ise 2 galibiyetle 7'nci basamakta yer alıyor.

BOĞAÇHAN'A OPERASYON

Altekma'da 32 yaşındaki pasör Boğaçhan Zambak, özel bir hastanede belinden operasyon geçirdi. İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Operasyonun ardından kısa bir istirahat sürecine başlayacak olan oyuncumuz, bu sürecin tamamlanmasının ardından fizik tedavi çalışmalarına başlayacaktır. Başantrenörümüz Ömer Tok, Yardımcı Antrenörümüz Emin Güven ve takım kaptanımız Maksim Buculjevic, Boğaçhan'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Boğaçhan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşarak yeniden aramıza dönmesini diliyoruz" denildi.

MUZAFFER GERİ DÖNDÜ

Altekma, Boğaçhan'ın tedavi sürecinde Sırp pasör Maksim Buculjevic'e alternatif olarak 29 yaşındaki eski pasörü Muzaffer Yönet'i kadrosuna kattı. Arkas Spor altyapısında yetişip Galatasaray ve Solhan Spor Kulübü'nde de görev yapan Muzaffer, 2022-23 sezonunda Altekma'da forma giydi. Son olarak 2024-25 sezonunda Galatasaray'da oynayan tecrübeli oyuncu takımla antrenmanlara başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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