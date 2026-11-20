Altekma yarın 7'nci hafta maçında Sungurlu Belediyespor'u konuk edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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EFELER Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Alanya Belediyespor'a 3-0 yenilen Altekma, yarın evinde Sungurlu Belediyespor'u konuk edecek. Atatürk Voleybol Salonu'ndaki 7'nci hafta maçı saat 18.00'de başlayacak; biletler 200 TL, Altekma 9'uncu, Sungurlu Belediyespor 13'üncü sırada.
EFELER Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Alanya Belediyespor'a 3-0 mağlup olan Altekma yarın evinde Sungurlu Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak 7'nci hafta mücadelesini Sadettin Deneri, Serhat Semiz hakem ikilisi yönetecek. Maçın biletleri 200 TL'den satışa sunuldu. Ligde 6 müsabakada 3 galibiyet, 3 yenilgi alan Altekma 9'uncu sırada, 7 karşılaşmada 7 mağlubiyet alan Çorum temsilcisi ise düşme hattında 13'üncü basamakta yer alıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı