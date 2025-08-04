Altekma'nın İç Transferde Yeniden Anlaştığı İsimler Belirlendi

Altekma'nın İç Transferde Yeniden Anlaştığı İsimler Belirlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler Ligi takımlarından Altekma, iç transferde Eray Kursav, Arda Kara, Dünya Kandemir, Kenan Derince ve Boğaçhan Zambak ile sözleşme yeniledi. Toplamda 11 oyuncusunu kadroda tutmayı başardı.

Altekma, iç transferde Eray Kursav, Arda Kara, Dünya Kandemir, Kenan Derince ve Boğaçhan Zambak ile yeniden anlaşma sağladı.

Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, iç transfer çalışmalarını sürdürüyor. İzmir temsilcisi, kadrosunda yer alan Eray Kursav, Arda Kara, Dünya Kandemir, Kenan Derince ve Boğaçhan Zambak ile yeniden anlaşma sağladı. Lacivert-beyazlılar, böylece iç transferde 11 oyuncusunu kadroda tutmuş oldu.

Altekma'da daha önce de Ulaş Dokumacı, Emir Pınar, Bertuğ Öndeş, Cafer Kirkit, Hüseyin Şahin ve Sırp pasör Maksim Buculjevic ile sözleşme yenilenmişti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Futbolseverlerin merakla beklediği Mert Hakan-Kerem buluşması gerçekleşmeyebilir! İşte nedeni

Herkesin merakla beklediği buluşma gerçekleşmeyebilir! İşte nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitirdi! Ödenecek maaşı bile belli

Uçak kalktı, transfer bitti! İşte Kerem'e ödenecek maaş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.