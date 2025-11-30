Altekma'nın Galibiyet Serisi Fenerbahçe Karşısında Sona Erdi

EFELER Ligi'nde evinde Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Altekma'nın 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. İzmir temsilcisi üst üste Gaziantep Gençlik'i 3-1 (D), İBB Spor'u 3-2, Akkuş Belediyespor'u 3-0 (D) mağlup ettikten sonra Fenerbahçe önünde seriyi sürdüremedi. Güçlü rakibi önünde ilk seti 25-20 kazanan Altekma, daha sonra 25-19, 25-17 ve 25-18'lik set skorlarıyla 3-1 yenilerek sahadan eli boş ayrıldı. Mavi-beyazlılar ligde salı günü deplasmanda Gebze Belediyespor karşısında galibiyet arayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor