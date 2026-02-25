Haberler

Gebze Belediyespor: 3-1

Güncelleme:
Efeler Ligi 21'inci hafta karşılaşmasında Altekma, evinde Gebze Belediyespor'u 3-1 yenerek galibiyet sayısını 10'a çıkardı ve ilk 8 yarışındaki rakibine karşı önemli bir avantaj sağladı.

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Ahmet Oğuzhan Ünal, Engin Duman

ALTEKMA: Buculjevic, Lawani, Ewert, Bertuğ, Emir, Cafer, Hüseyin, Boğaçhan, Erhan, Eray

GEBZE BELEDİYESPOR: Furkan, Bahov, Yasin, Gutierrez, Kemal, Tervaportti, Metin, Semih, Franca, Berk, Kaan

SETLER: 22-25, 25-21, 25-17, 25-22

Efeler Ligi 21'inci hafta karşılaşmasında Altekma, İzmir'de konuk ettiği Gebze Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 22-25, 25-21, 25-17 ve 25-22'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla galibiyet sayısını 10'a yükselten Altekma, ilk 8 yarışındaki rakibini yenerek önemli bir avantaj elde etti.

