Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 17. haftasında Altekma, konuk ettiği Gaziantep Gençlikspor'u setlerde 25-19, 25-19, 26-24 ile 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maç 84 dakika sürdü.

Salon: TVF Atatürk Voleybol

Hakemler: İsmail Yıldırım, Serhat Semiz

???????Altekma: Ewert, Cafer Kirkit, Lawani, Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Gülhan Emir Pınar (Hüseyin Şahin, Boğaçhan Zambak, Eray Kursav)

Gaziantep Gençlikspor: Hamdi Erkan,Yusuf Emre Güler, Bohme, Uğur Okay, Hetman, Aslan Ekşi (Deniz İvgen, Lescov, Doğan Karakoç, Takavar, Muhammet Ertuğrul)

Setler: 25-19, 25-19, 26-24

Süre: 84 dakika (23, 26, 35)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 17. haftasında Altekma, konuk ettiği Gaziantep Gençlikspor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Spor
