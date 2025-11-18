Altekma, Gaziantep Gençlikspor ile Kritik Maçta Karşı karşıya

EFELER Ligi'nde son olarak evinde Halkbank'a 3-2 yenilerek 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Altekma yarın hafta içi mesaisinde Gaziantep Gençlikspor'a konuk olacak. Şahinbey Spor Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak 4'üncü hafta mücadelesini Tolgacan Dinçer, Bektaş Kalender hakem ikilisi yönetecek. Ligde 10'uncu sırada yer alan İzmir temsilcisi, kendisi gibi tek galibiyette kalan 1 basamak altındaki rakibini dize getirerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor