Altekma, Gaziantep Gençlikspor ile Kritik Maçta Karşı karşıya
Altekma, Efeler Ligi'nde Gaziantep Gençlikspor'a konuk oluyor. Ligdeki 4. hafta mücadelesinde tek galibiyetle 10. sırada yer alan Altekma, rakibini mağlup ederek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
EFELER Ligi'nde son olarak evinde Halkbank'a 3-2 yenilerek 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Altekma yarın hafta içi mesaisinde Gaziantep Gençlikspor'a konuk olacak. Şahinbey Spor Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak 4'üncü hafta mücadelesini Tolgacan Dinçer, Bektaş Kalender hakem ikilisi yönetecek. Ligde 10'uncu sırada yer alan İzmir temsilcisi, kendisi gibi tek galibiyette kalan 1 basamak altındaki rakibini dize getirerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor