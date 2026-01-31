Haberler

Altekma, CEV Challenge Kupası'ndan sonra Efeler Ligi'nde Gaziantep Gençlik'i konuk edecek

CEV Challenge Kupası'nda Benfica'yı eleyerek çeyrek finale yükselen Altekma, Efeler Ligi'nde yarın Gaziantep Gençlik ile karşılaşacak. Maç, İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak.

CEV Challenge Kupası 8'li Finaller Turu rövanş maçında hafta içinde konuk ettiği Portekiz ekibi Benfica'ya altın set sonucu eleyerek Avrupa'da adını çeyrek finale yazdıran Altekma, yarın Efeler Ligi'nde Gaziantep Gençlik'i misafir edecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak 17'nci hafta müsabakasını İsmail Yıldırım, Serhat Semiz hakem ikilisi yönetecek. Maçın biletleri 100 TL'den satışa çıktı. Ligde 6'şar galibiyeti bulunan iki takımdan son 3 maçını kaybeden Altekma 8'inci sırada; Gaziantep ekibi ise 9'uncu basamakta yer alıyor. İlk yarıda Altekma rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
