Altekma'dan pasör çaprazı takviyesi

Altekma'dan pasör çaprazı takviyesi
EFELER Ligi takımlarından Altekma, Gabriel Candido'nun ayrılmasının ardından İbrahim Lawvani ile sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki Lawvani, İzmir temsilcisi için yeni sezonda mücadele edecek.

EFELER Ligi ekiplerinden Altekma, Brezilyalı pasör çaprazı Gabriel Candido'nun takımdan ayrılmasının ardından Fransız pasör çaprazı İbrahim Lawvani ile anlaşma sağladı. İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Altekma Spor Kulübü'ne hoş geldin İbrahim Lawani. Yeni sezonda formamızla göstereceğin mücadele ve başarılar için sabırsızlanıyoruz. Birlikte nice zaferlere" ifadelerine yer verildi. Ülkesinde Paris Volley, İtalya'da Prisma Taranto Volley, Vero Volley Monza takımlarında forma giyen 24 yaşındaki Lawvani, sezonun ilk yarısında İtalya'nın Prisma Taranto Volley takımında görev yaptı. İbrahim Lawani, "Bu aileye katıldığım için çok mutlu ve minnettarım" mesajı paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
