Altekma, eski oyuncusuyla anlaştı
İzmir temsilcisi Altekma, voleybolcu Cafer Kirkit ile sözleşme imzaladı. Kirkit, daha önce Altekma forması giymişti.
İZMİR,
VOLEYBOLDA Efeler Ligi'ne dönen İzmir temsilcisi Altekma transferde eski oyuncusu Cafer Kirkit'le anlaşmaya vardı. İzmir ekibi 2 sezon önce formasını giyen smaçör ile sözleşme imzaladı. 23 yaşında, 1.93 boyundaki başarılı oyuncu Ziraat Bankkart altyapısında voleybola başladı. 2021-2022 sezonunda Altekma'da görev yapan genç voleybolcu, ardından 2022-2023 sezonunda Hatay Büyükşehir Belediyespor ve 2023-2024 sezonunda Alanya Belediyespor formalarını başarıyla giydi.