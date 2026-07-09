Haberler

Altekma, Oğuzhan Tarakçı'yı kadrosuna kattı

Altekma, Oğuzhan Tarakçı'yı kadrosuna kattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Efeler Ligi temsilcisi Altekma, dış transferde pasör çaprazı Oğuzhan Tarakçı ile 2026-27 ve 2027-28 sezonları için anlaştı. İç transferde ise 4 oyuncusuyla yeniden sözleşme imzaladı.

EFELER Ligi temsilcisi Altekma, dış transferde eski oyuncularından pasör çaprazı Oğuzhan Tarakçı'yı (33) kadrosuna kattı. İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "Oğuzhan Tarakçı 2026-27 ve 2027-28 sezonlarında yeniden Altekma formasını giyecek. Oğuzhan Tarakçı'ya Altekma ailesine yeniden hoş geldin diyor, başarı dolu bir yolculuk diliyoruz" denildi. Geçen sezon Akkuş Belediyespor'da görev yapan Oğuzhan, 2020-22 yıllarında Altekma'da görev yapmıştı.

İÇ TRANSFER TAMAM

Altekma iç transferde ise 4 oyuncusuyla yeniden anlaştı. Mavi-beyazlılar, takım kaptanlığını üstlenen Sırp pasör Maksim Buculjevic, ABD'li smaçör Jordan Ewert, libero Hüseyin Şahin ve pasör Boğaçhan Zambak ile nikah tazeledi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Tecrübeli oyuncularımızla hedeflerimize birlikte yürümeye devam ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Orta Doğu yine karıştı: İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi

İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paris'te Charlize Theron rüzgarı! Süper mini şortuyla yıllara meydan okudu

Paris'ten rüzgar gibi geçti! Mini şortuyla yıllara meydan okudu
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim

Trump'a bak sen! Geldiği gün başka konuştu, ayrıldığı gün başka
Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! 89 polis gece boyu onu aradı: Bakın nerede bulundu

Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! Bakın nerede bulundu
Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı

Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı
Flash Haber Tv'nin sahibi Erkan Kork hakkında tahliye kararı

Cezaevindeki Flash Tv'nin sahibi Erkan Kork hakkında yeni gelişme
Ali Ağaoğlu'ndan babalık sevinci! Tek gecede servet bıraktı

Babalık heyecanı kesenin ağzını açtırdı! Ödediği hesap olay oldu
Galatasaray taraftarını yıkacak Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını yıkacak Osimhen gelişmesi