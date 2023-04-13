Altekma, Efeler Ligi'ne Veda Etti

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, üçüncü sezonunda son 2 takım arasında yer alarak lige veda etmenin üzüntüsünü yaşadı. Son maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan İzmir ekibi oynadığı 25 maçta 20 yenilgi, 5 galibiyet alarak lige mendil salladı. Mavi-beyazlılar, 2019-2020 sezonunda 1'inci Lig'de adını Play-Off final grubuna yazdırmış ve pandemi nedeniyle final maçlarını oynamadan Efeler Ligi'ne alınan 4 takımdan biri olmuştu. O dönem Tevfik Fikret Lisesi Altekma olan kulübün ismi daha sonra sadece Altekma olarak değiştirilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor