Voleybol: CEV Erkekler Challenge Kupası

Güncelleme:
Voleybol CEV Erkekler Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında Altekma, Romanya'nın SCM Zalau ekibini 3-2 mağlup ederek rövanş için avantaj sağladı.

Voleybol CEV Erkekler Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında Romanya'nın SCM Zalau ekibine konuk olan Altekma, rakibini 3-2 mağlup etti.

Zalau Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk setini Rumen ekibi 25-19 önde tamamlarken, ikinci seti 25-11 kazanan Altekma durumu 1-1'e getirdi.

SCM Zalau, üçüncü setten 25-18'lik skorla üstün ayrılırken dördüncü seti 25-22 kazanan Altekma, maçı karar setine taşıdı. Bu sette rakibine 15-12 üstünlük sağlayan İzmir ekibi, turu geçmek için avantaj elde etti.

Eşleşmenin rövanşı 18 Şubat Çarşamba günü İzmir'de oynanacak. Altekma, her türlü galibiyette turu geçecek.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Haberler.com
500

