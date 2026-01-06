Haberler

Altekma'nın konuğu Sliedrecht Sport

Altekma, CEV Challenge Kupası 16'lı finallerinin rövanş maçında Hollanda ekibi Sliedrecht Sport'u yarın İzmir'de konuk edecek. İlk maçını 3-1 kazanarak avantaj elde eden Altekma, tur atlamak için en az 2 set almayı hedefliyor. Maç öncesinde kulüpte Gabriel Candido ile yollar ayrıldı.

İzmir temsilcisi Altekma, CEV Challenge Kupası 16'lı finaller turunun ilk maçında deplasmanda 3-1 yendiği Hollanda ekibi Sliedrecht Sport'u, rövanş maçında yarın İzmir'de konuk edecek. Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Frankie Tanti (Malta) ve Bozhidara Mitkova (Bulgaristan) hakem ikilisi yönetecek. Altekma, rakibinden en az 2 set alırsa yenilse bile tur atlamayı garantilemiş olacak. Maçın biletleri ise 100 TL'den taraftarların satışına sunuldu.

Altekma Başkanı Melih Sebastien Durmuş da açıklamalarda bulunarak, "Bu maçı kazanarak Avrupa Kupası'nda son 16'ya kalmak istiyoruz. 1990 yılında kurulmuş kulübümüz için büyük bir başarı olacak. Şu ana kadar tarihimizde görülmemiş bir şey. Bu önemli maça herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

Başantrenör Ömer Tok da bu turu atlamak istediklerini belirterek, "Çok sıkı bir maç takviminde çıktık. Kadromuzda ufak tefek değişiklikler var. Bu maçı kazanıp sezonun ikinci yarısına da mutlu bir şekilde başlamak istiyoruz" dedi.

Altekma'da flaş ayrılık

Altekma'da Sliedrecht Sport karşılaşması öncesinde flaş ayrılık yaşandı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Formamız altında gösterdiği mücadele ve katkıları için Gabriel Candido'ya teşekkür ederiz. Sözleşmemiz karşılıklı anlaşma ile sona ermiştir. Yolun açık olsun Gabriel" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

