İzmir'in Gururu Altekma, CEV Challenge Kupası'nda Yarı Final Kapısını Araladı

Güncelleme:
İzmir'in voleybol takımı Altekma, CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında Romanya ekibi SCM Zalau'yu 3-2 yenerek yarı finale bir adım daha yaklaştı. Takım, rövanş maçında İzmirli taraftarların desteğiyle ev sahibi avantajını kullanmayı hedefliyor.

TARİHİNDE ilk kez katıldığı CEV Challenge Kupası'nda müthiş bir performans ortaya koyan İzmir'in voleyboldaki başarılı ekibi Altekma, yarı final kapısını Romanya'da araladı. İzmir ekibi Challenge Kupası'nda çeyrek final ilk maçında Romanya ekibi SCM Zalau'yu deplasmanda iki kez geriye düşmesine rağmen 3-2 yenerek ülkemizin gurur kaynağı oldu. Mavi-beyazlılar, 18 Şubat'ta İzmir'de oynayacağı rövanş mücadelesi öncesi büyük avantaj yakaladı. Altekma evinde rakibine 3-2 yenilse bile, altın seti seyirci desteğiyle oynama şansı yakalayacak.

CEV Challenge Kupası'nda önce Hollanda ekibi Sliedrecht Sport'u eleyen, ardından Portekiz temsilcisi Benfica'yı altın setle saf dışı bırakan Altekma, çeyrek finalde ilk maçında aldığı galibiyet sonrası gözünü yarı finale çevirdi. Türkiye'ye Avrupa arenasında ülke puanı kazandırmayı hedef olarak belirleyen Altekma'da yönetim rövanş maçında İzmirli voleybolseverlerin salonu doldurmasını istedi. İzmir ekibi, son 4 takım arasına adını yazdırmak için şimdiden büyük heyecan yaşamaya başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
