Altekma, 2026 CEV Challenge Kupası'nda 8'li Finaller Turu'nda

Altekma, 2026 CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçında 3-1 mağlup ettiği rakibi Hollanda'nın Sliedrecht Sport takımını, rövanşta 3-0 (25-15, 25-21, 25-21) yenerek 8'li Finaller Turu'na yükseldi.

Altekma, bir üst turda Portekiz ekibi Benfica ile karış karşıya gelecek.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Tanti Frankie, Mitkova Bozhidara

Altekma: Maksim Buculjevic, Erhan Hamarat, Jordan Ewert, Ulaş Dokumacı, Emir Pınar, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Arda Kara, Boğaçhan Zambak, Eray Kursav, Kenen Derince)

Sliedrecht Sport : Daan Haanappel, Kees de Hoogh, Luuk de Groot, Duco Krook, Jacob Krıjnsen, Thijmen Heemskerk (Mart de Groot, Rick Van Der, Steijn Van Den Bos, Jasper Bouter, Raygid Isenia, Tim Van Adrichem)

Setler: 25-15, 25-21, 25-21 - İSTANBUL