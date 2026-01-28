Haberler

Voleybol: Erkekler Challenge Kupası

Voleybol: Erkekler Challenge Kupası
Güncelleme:
Altekma Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turundaki ikinci maçında Portekiz'in Benfica ekibini 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İzmir temsilcisi, ilk maçı 3-2 kaybetmesine rağmen altın sette 15-13'lük skorla galip geldi.

Salon: TVF Atatürk Voleybol Salonu

Hakemler: Fikrat Akhundov (Azerbaycan), Vasileios Nikakis (Yunanistan)

Altekma: Buculjevic, Ewert, Gülhan Pınar, Lawani, Cafer Kirkit, Bertuğ Öndeş (Hüseyin Şahin, Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav)

Benfica : Ryuma, de Camargo, da Silva, Ventura, Santos, Bandero (Casas, Nivaldo, Pombeiro)

Setler: 19-25, 25-19, 25-20, 22-25, 15-11

Süre: 144 dakika

Altekma Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu ikinci maçında sahasında Portekiz'in Benfica ekibini 3-2 yendi.

İzmir temsilcisi, deplasmanda 3-2 kaybettiği rakibini altın sette 15-13 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
500

