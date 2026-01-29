Haberler

Altekma, CEV Challenge Kupası'nda Benfica'yı altın setle eleyerek çeyrek finale yükseldi
CEV Challenge Kupası'nda Altekma, Benfica'yı altın setle eleyerek çeyrek finale yükseldi. İzmir'de oynanan maçı 3-2 kazanarak tarihi bir başarıya imza atan Altekma, çeyrek finalde Romanya'nın SCM Zalau takımıyla karşılaşacak.

CEV Challenge Kupası'nda ülkemizi temsil eden ve tarihinde ilk kez bir Avrupa kupasında mücadele veren Altekma, 8'li finaller turu rövanş maçında evinde Portekiz ekibi Benfica'yı altın setle eleyerek çeyrek finale yükselmenin mutluluğunu yaşıyor. Deplasmanda 3-2 yenildiği Benfica'yı İzmir'de 3-2 dize getirip, hemen ardından oynanan altın seti de 15-13 alarak tur biletini kapan Altekma, önemli zaferi kendisini yalnız bırakmayan İzmirli voleybolseverlerle kutladı.

Benfica karşısında 29 sayı alan Ibrahim Lawani ve 21 sayı kaydeden Jordan Matthew Ewert, galibiyette önemli rol oynadı. Altekma çeyrek finalde Romanya ekibi SCM Zalau ile eşleşti. Zalau da Altekma gibi altın set oynadığı eşleşmede İsviçre temsilcisi Volley Nafels'i saf dışı bıraktı. İzmir'i erkek voleybolunda Arkas Spor'dan sonra Avrupa kupalarında temsil eden ikinci kulüp olan Altekma'nın bu başarısı kentteki sporseverlenden alkış topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
