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Altekma, altyapıdan yetişen 3 genç oyuncusunu tecrübe kazanması için kiralık gönderdi

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Altekma, altyapıdan yetişen 3 genç oyuncusunu tecrübe kazanması için kiralık gönderdi
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EFELER Ligi ekibi Altekma, altyapıdan yetişen 3 genç oyuncusunu tecrübe kazanması için kiralık gönderdi; biri Fenerbahçe'nin 1. Lig ekibine, ikisi Konya Büyükşehir Belediyespor'a kiralandı. Kulüp, genç oyunculara yeni takımlarında başarılar ve sakatlıksız bir sezon diledi.

EFELER Ligi ekiplerinden Altekma, altyapıdan yetişen 3 genç oyuncusunu tecrübe kazanması için kiralık olarak gönderdi. İzmir temsilcisinde orta oyuncu Kenan Derince, Fenerbahçe'nin 1'inci Lig'deki takımına kiralık transfer olurken; pasör çaprazı Mustafa Açacak ve libero Levent Turcan ise 2'nci Lig takımı Konya Büyükşehir Belediyespor'a gitti. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gençlerimize yeni takımlarında başarılar diliyor, sakatlıksız ve güzel bir sezon geçirmelerini temenni ediyoruz. Yolunuz açık olsun" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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