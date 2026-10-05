Altekma, altyapıdan yetişen 3 genç oyuncusunu tecrübe kazanması için kiralık gönderdi

EFELER Ligi ekiplerinden Altekma, altyapıdan yetişen 3 genç oyuncusunu tecrübe kazanması için kiralık olarak gönderdi. İzmir temsilcisinde orta oyuncu Kenan Derince, Fenerbahçe'nin 1'inci Lig'deki takımına kiralık transfer olurken; pasör çaprazı Mustafa Açacak ve libero Levent Turcan ise 2'nci Lig takımı Konya Büyükşehir Belediyespor'a gitti. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gençlerimize yeni takımlarında başarılar diliyor, sakatlıksız ve güzel bir sezon geçirmelerini temenni ediyoruz. Yolunuz açık olsun" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı