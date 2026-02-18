Haberler

Altekma yarı finalde

Altekma yarı finalde
Güncelleme:
Altekma, CEV Challenge Cup'ta SCM Zalau'ya karşı oynanan karşılaşmada 3-2'lik mağlubiyetin ardından altın seti 15-12 kazanarak yarı finale yükseldi.

Altekma, CEV Challenge Cup'ta deplasmanda 3-2 mağlup ettiği Romanya ekibi SCM Zalau'ya İzmir'de 3-2 mağlup oldu. Turu atlayacak ve yarı finale çıkacak takımı belirleyecek altın seti Altekma 15-12 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Vlatko Ristovski, Rafael Gonzalez

Altekma: Maksim Buculjevic, Ibrahim Lawani, Jordan Ewert, Bertuğ Öndeş, Emir Pınar, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat)

SCM Zalau: Suarez Mendoza, - Renee Teppan, Bozidar Cuk, Cristian Bartha, Albert Hurt, Filip Cveticanin (Mihai Mariesm, Matei Platon, Miranda Vargas, Rosa Santan, Alexandru İonescu)

Setler: 25-27, 25-21, 25-19, 23-25, 15-17

Altın set: 15-12 - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
