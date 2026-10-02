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Altekma, 19 yaşındaki milli orta oyuncu Abdulvahap Han ile anlaştı

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Altekma, 19 yaşındaki milli orta oyuncu Abdulvahap Han ile anlaştı
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EFELER Ligi ekiplerinden Altekma, Fenerbahçe altyapısında yetişen 19 yaşındaki milli orta oyuncu Abdulvahap Han ile anlaştı. Genç oyuncu 2026-27 sezonunda Altekma forması giyecek; son sezon Fenerbahçe'nin 1'inci Lig takımı ve Fenerbahçe Üniversitesi'nde oynadı.

EFELER Ligi ekiplerinden Altekma, Fenerbahçe altyapısında yetişen 19 yaşındaki milli orta oyuncu Abdulvahap Han ile anlaşmaya vardı. İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "Genç orta oyuncu 2026-27 sezonunda Altekma formasını giyecek. Oyuncumuza Altekma ailesine hoş geldin diyor, başarı dolu bir sezon diliyoruz" denildi. U17 ve U19 milli takımlarında görev yapan Abdulvahap, geçen sezon Fenerbahçe'nin 1'inci Lig'deki takımında ve Fenerbahçe Üniversitesi'nde forma giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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