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Altaylı Ceyhun Gülselam'dan 6 gole doğrudan katkı

Altaylı Ceyhun Gülselam'dan 6 gole doğrudan katkı

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig'de Altay forması giyen Ceyhun Gülselam, bu sezon ligde siyah-beyazlı formayla 3 gol 3 asist üreterek 6 gole doğrudan katkı verdi.

Spor Toto 1. Lig'de Altay forması giyen Ceyhun Gülselam, bu sezon ligde siyah-beyazlı formayla 3 gol 3 asist üreterek 6 gole doğrudan katkı verdi.

Altay'a geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan transfer olan Ceyhun Gülselam, bu sezon İzmir temsilcisinin Spor Toto 1. Lig'de kalması adına verdiği skor katkısıyla dikkatleri çekti. 35 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu siyah-beyazlı formayla bu sezon ligde 30 maça çıkarak istikrarlı bir görüntü çizdi. Ceyhun Gülselam, ligde Sakaryaspor (deplasman), Denizlispor (deplasman) ve Samsunspor maçlarında birer asist kaydederken Tuzlaspor, Sakaryaspor (iç saha) ve Denizlispor (iç saha) müsabakalarında da gol kaydetme başarısı gösterdi. Böylece tecrübeli oyuncusu Altay formasıyla 3 gol, 3 asist üreterek 6 gole doğrudan katkı verdi. Öte yandan Gülselam, bu sezon 8 sarı kart görürken 1 de kırmızı kart gördü. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ceyhun Gülselam Altay İzmir Spor Spor Haberler

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