Altay, ikinci yarıya zorlu bir fikstürle başlayacak

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta devre arasına 10'uncu sırada giren Altay, ikinci yarıda Uşakspor ve Ayvalıkgücü gibi zorlu rakiplerle karşılaşacak. Kulüp, FIFA'dan gelebilecek puan silme ve küme düşürülme cezalarının önüne geçmek için destek arayışında.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk yarının son 4 haftasında üst üste alt sıralarda yer alan rakiplerinden Eskişehir Anadoluspor, İzmir Çoruhlu FK (D), Nazilli Spor ve Afyonspor'u yenerek devre arasına 18 puanla 10'uncu sırada giren Altay, ikinci yarıya zorlu bir fikstürle başlayacak. Ligde cumartesi günü evinde Play-Off yarışı veren 6'ncı basamaktaki 28 puanlı Uşakspor'la karşılaşacak siyah-beyazlılar, bir sonraki hafta aynı puanla 5'inci sırada yer alan Ayvalıkgücü Belediyespor'un konuğu olacak.

İzmir temsilcisi daha sonra 26 puanlı Denizli İdmanyurdu ve 30 puanlı Eskişehirspor'la (D) kozlarını paylaşacak. Altay'da 15 Ocak'a kadar FIFA'dan gelme tehlikesi bulunan puan silme ve küme düşürülme cezalarının önüne geçmeye çalışan yönetim, kulübe ihtarname gönderen 7 oyuncunun serbest kalmasını engellemek için camianın desteğini bekliyor. Siyah-beyazlılarda Özgür, Ceyhun, Ozan, Sefa, Murat Berkan, Ege, Mert ödemeleri yapılmazsa tek taraflı fesih hakkı kazanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
