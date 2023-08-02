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ALTAY, yeni sezonda genç oyuncularını vitrine çıkaracak

Spor Haberleri

ALTAY, yeni sezonda 1'inci Lig'de yeni gençlerini vitrine çıkarmaya hazırlanıyor. Afyon kampında çalışmalarını sürdüren İzmir ekibinde forvet arkası Caner Baycan (21), santrfor Mehmet Onur Yıldız (16), sağ bek Onur Efe (21), orta saha oyuncusu Enes Yetkin (18) ve sol bek Salih Oktay'ın (18) performanslarıyla dikkat çektiği belirtildi. Teknik direktör Tuna Üzümcü'nün gözüne giren gençlerin bu sezon forma şansı bulması bekleniyor.

ALTAY, yeni sezonda 1'inci Lig'de yeni gençlerini vitrine çıkarmaya hazırlanıyor. Transfer yasağının etkisiyle geçen sezon stoper Efe Sarıkaya, sol kanat Eren Erdoğan, orta saha oyuncusu Arda Gezer, kaleci Eren Karataş gibi genç oyuncularını düzenli oynatan siyah-beyazlılarda 5 genç oyuncunun daha formaya göz kırptığı öğrenildi.

Afyon kampında çalışmalarını sürdüren İzmir ekibinde forvet arkası Caner Baycan (21), santrfor Mehmet Onur Yıldız (16), sağ bek Onur Efe (21), orta saha oyuncusu Enes Yetkin (18) ve sol bek Salih Oktay'ın (18) performanslarıyla dikkat çektiği belirtildi. Teknik direktör Tuna Üzümcü'nün gözüne giren gençlerin bu sezon forma şansı bulması bekleniyor.

- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Tuna Üzümcü Afyon İzmir Altay Spor Haberler

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