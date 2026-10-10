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Altay, yarın deplasmanda Uşakspor'a konuk olup dış sahada 2'de 2 hedefliyor

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Altay, yarın deplasmanda Uşakspor'a konuk olup dış sahada 2'de 2 hedefliyor
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3'üncü Lig 2'nci Grup 6'ncı haftada Altay, yarın Uşak 1 Eylül Stadı'nda deplasmanda Uşakspor'la karşılaşacak. İzmir temsilcisi, deplasmandaki galibiyetinin ardından dış sahada 2'de 2 yapmayı hedeflerken evinde namağlup olan Uşakspor ise iç sahadaki ünvanını sürdürmek istiyor.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde Alanya 1221 ile 0-0 berabere kalan Altay yarın deplasmanda Uşakspor'la karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak 6'ncı hafta mücadelesini Onur Bingöl yönetecek. Ligde İzmir temsilcisi 5 müsabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alıp 6 puanla 10'uncu sırada yer alırken, Uşak ekibi ise aynı periyotta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle 5 puan toplayarak 12'nci basamakta yer buldu.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Bucaspor 1928 galibiyetinden sonra dış sahada 2'de 2 yapmayı; evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Uşakspor ise iç sahadaki namağlup ünvanını sürdürmeyi hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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