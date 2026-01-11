Altay evinde Uşakspor önünde fren yaptı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta devre arası öncesinde son 4 maçını kazanan Altay, ikinci yarının ilk haftasında Uşakspor'a evinde tek golle yenilmekten kurtulamadı. Ligde yaşadığı mali sıkıntılara rağmen art arda dördüncü galibiyetini alan Uşakspor bu skorla puanını 31 yapıp Play-Off potasında kaldı. 18 puanı bulunan Altay'da ise başkan Sinan Kanlı, takım ile teknik heyete moral verirken, tribünden gelen küfürlere sert tepki gösterdi. Kanlı, "Talihsiz bir mağlubiyet aldık. Her zaman vurguluyoruz; maçlar kaybedilebilir, ancak kötü mücadele edilmez diye. Bugün özellikle ilk yarı oldukça iyiydik, oyun genelinde de tüm ekibimiz çok iyi mücadele etti. Hepsinin emeğine sağlık. Ben bu mücadeleden razıyım, gururluyum. Tüm takımımıza, tüm teknik ekibimize, Yusuf Şimşek hocamıza bu onurlu mücadele için teşekkür ederim. Emeklerine sağlık" dedi.

"Belki kaçırdığımız pozisyonlar gol olsaydı çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik" diyen Sinan Kanlı, "Mağlubiyetin şereflisi makbuldür, bugün de şerefli bir mağlubiyet aldık. Takımımız ve teknik ekibimiz, zor günler geçirdiğimiz şu günlerde bizler gibi fedakarlık göstererek çalışıyor, çabalıyor. Kulübümüzde görev yapan herkes canını dişine takmış durumda çalışıyor fakat özel bir parantez açmak istiyorum. Bugün tribünümüzün içine karışmış, maksatlı davranan haddini bilmez birileri mevcuttu. Maçın başından sonuna kadar belli yerleri hedef alarak küfürlerle demoralize etmeye çalıştılar. Bunda da bir miktar başarılı oldular" ifadelerini kullandı.

SİNAN KANLI: KİMSEYE YEM ETMEM

Tepkisini sürdüren Sinan Kanlı, "Gol için gırtlağımızı yırtmamız gereken anlarda kendi ekibimize, oyuncumuza küfür ederek direnci düşürmeye çalıştılar. Ben bu zor şartlarda mücadele eden Büyük Altay'ın ne bir çalışanını, ne bir teknik adamını ne de futbolcusunu kimselere yem etmem! Elbette bu hadsizleri bulup, hadlerini hukuk çerçevesinde er ya da geç bildireceğim. Altaylı olmak adam kovalamak değil, adam olmaktır! Bazı sinsi ve namert davranışlara hep birlikte, her zaman dur diyeceğiz. Merhum başkan Rıdvan Burteçin'in yaktığı ahlak meşalesi asla sönmeyecek" dedi.