Altay, Tire 2021 FK'yı Geçerek Düşme Potasından Çıktı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Tire 2021 FK'yı son dakika golüyle 2-1 yenmeyi başaran Altay ilk galibiyetiyle düşme potasından çıktı. 5 puana yükselen siyah-beyazlılar, pazar günü evinde oynayacağı Karşıyaka derbisi öncesi büyük moral depoladı. Rakiplerinin puanlar kaybettiği haftayı çok iyi değerlendiren Altay, liderlik koltuğunda oturan Karşıyaka'yı da yenerek evinde ilk kez kazanmanın hesaplarını yapmaya başladı. İç sahada şu ana kadar 3 maça çıkan Altay, taraftarı önünde 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti. Altay topladığı 5 puanın 4'ünü deplasmanlarda aldı. Teknik direktör Yusuf Şimşek çıkışa geçip bir an önce alt sıralardan kurtulacaklarını belirterek, takımına çok güvendiğini dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor