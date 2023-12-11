Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek: 'İyi mücadele ettik'

- Yusuf Şimşek : "Neredeyse pozisyon vermedik"

İZMİR - Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Boluspor yenilgisinin ardından, "İki gün olmasına rağmen maça iyi hazırlanmaya çalıştık. Oyuncularımıza iki günde ancak bu kadar bir şeyler verebildik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Altay, konuk ettiği Boluspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, "Mücadeleyi bırakmayan bir Altay vardı. Yine bırakmayacağız. Son dakikaya kadar matematiksel olarak rahatlayıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz. Ben bugünkü oynanan oyundan yaptıkları mücadeleden memnunum, neredeyse pozisyon vermedik ve pozisyonlarımız var atamadık. Karşımıza biraz daha rahat bir takım vardı. Yabancı oyuncuları fazla olan bir takım. Maddi olarak daha rahat bir takım vardı. Ama ona rağmen dediğim gibi iyi mücadele ettik. İyi oynadık. İlerleyen haftalarda daha iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Sonuna kadar savaşacağız, Altay çok büyük bir kulüp, çok büyük bir camia. İnşallah bu armayı hak ettiği yerde bırakmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.