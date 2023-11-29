Altay Teknik Direktörü Serkan Afacan: 'Oyuncularımız müthiş motive olmuşlardı'

Altay'ın son sıradaki Altay'da ilk maçından eli boş ayrılan Teknik Direktör Serkan Afacan, öğrencilerine kol kanat gerdi. Afacan, maçın ardından yaptığı açıklamada takımın karakterli bir oyuncu grubuyla çalıştığını ve oyuncuların müthiş motive olduğunu belirtti.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

1'İNCİ Lig'de deplasmanda Çorum FK'ya 3-0 mağlup olan son sıradaki Altay'da ilk maçından eli boş ayrılan Teknik Direktör Serkan Afacan, öğrencilerine kol kanat gerdi. Çok karakterli bir oyuncu grubuyla çalıştığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Maçtan önce takımla 4 idmana çıktık, eksiklerimiz vardı. Mazeretlere sığınmıyorum. Antrenmanlarda enerjisi yüksek, istekli, coşkulu çalışmalar yaptık. Ne gösterdiysek sahada yapmaya çalıştılar. Oyuncularımız müthiş motive olmuşlardı. Taktik disiplinden kopmadılar. Bize yakışmayan bir golle geriye düştükten sonra fiziksel ve psikolojik düşüş başladı. O golü yemeseydik rakibin bize gol atma şansı yoktu" diye konuştu.

Maçın 24'üncü dakikasında Eren'in ceza sahasında düşürüldüğü pozisyonun net penaltı olduğunu savunan teknik patron Afacan, "Aynı zamanda rakibe kırmızı kart çıkması gerekirdi. Oyunun genelinde rakibi tutmak, duran toplar ve kontrataklarla sonuca gitmek istiyorduk. İlk golü yediğimiz 63'üncü dakikaya kadar planımız müthiş işliyordu. Bunu 90 dakikaya yaydığımızda daha başarılı olacağız. Daha sonra üst üste iki gol daha yedik. Oyuna sonradan giren oyuncularımızdan daha fazla katkı bekliyoruz. Görev ve sorumluluklarımızı biliyoruz. Böyle bir takımla çalışmak her teknik adama nasip olmaz. Eksiklerimize çalışacağız. Altay taraftarının desteğiyle hak ettiğimiz yerlere geleceğimize inanıyoruz" dedi.

SPORTİF DİREKTÖR GÜNDEMDE

Altay Başkanı Murat Pervane'nin kulübün unutulmaz futbolcularından birini sportif direktörlük görevine getireceği öğrenildi. Yönetim kurulu toplantısında sportif direktör olarak Altay'la özdeşleşen bir ismin göreve getirilmesi kararlaştırıldı. Öte yandan kulübün mali durumunu düzeltmek için kolları sıvayan Başkan Pervane'nin kaynak arayışlarını sürdürdüğü, ayrıca altyapıda yeni yapılanma için çalışmalara hız verdiği bildirildi. Altyapı sorumluları ve antrenörleriyle bir araya gelen Murat Pervane'nin önümüzdeki dönem altyapıda ciddi bir atılım gerçekleştirmeyi planladığı bildirildi. Başkan Pervane'nin mevcut kadroyu korumak için tecrübeli oyuncularla görüşmelere başladığı da belirtildi.