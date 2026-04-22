Altay Teknik Direktörü Karagöz: İmkansız denileni başardık

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun son maçında evinde Afyonspor'u 2-0 yenerek kümede kalan Altay'ın teknik direktörü Mehmet Can Karagöz, imkansız denileni başardıklarını dile getirdi. Göreve zorlu Eskişehirspor deplasmanında başladığını hatırlatan genç teknik adam, bu maçı son dakikadaki penaltı golüyle 2-1 kaybedip düşme hattına girdiklerini söyledi. Daha sonra iç sahada Bornova 1877'yi 3-0 yenerek düşme potasından çıktıklarını belirten teknik patron Karagöz, sezon sonuna kadar o çizginin üstünde kalmaya başardıklarını belirtti.

Altay Teknik Direktörü Mehmet Can Karagöz, "Futbolun doğrularını en ileri teknoloji ve yöntemlerle sahaya yansıtmak için ekibimle birlikte yoğun bir mesai harcadık. Ancak sezon sonuna doğru artan antrenman ve maç yükü ile kötü zemin koşullarının neden olduğu sakatlıklar sebebiyle kadro derinliğimizi kaybettik. Çoğunluğu genç oyunculardan oluşan takımımız, ligdeki pozisyonumuz, artan sakatlıklar ve kart cezalarının birleşimiyle oluşan karamsar tabloda; yüksek stres ve baskı altında mental olarak zorlanarak bireysel hatalar yaptı ve bu hatalar sonucunda kalemizde 16 gol gördük" dedi.

'AFYONSPOR'A POZİSYON VERMEDİK'

Son haftaya kadar süren gergin atmosferde Afyonspor'a evlerinde pozisyon vermediklerini kaydeden genç teknik adam, "Disiplinli ve etkili bir oyunla rakibimizi 2-0 mağlup ettik ve ligi 28 puanla düşme hattının bir sıra üstünde tamamladık. Bu süreçte en büyük kazanımımız; kişisel hedefleri bir kenara bırakıp arma etrafında tek yürek olabilmekti. ve 'imkansız' denileni başardık. 5 yaşımda Alsancak Stadı'nın açık tribününde başlayan bu sevda; 2013-14, 2015-16, 2021-22, 2022-23 ve 2024-25 sezonlarında 3'üncü Lig, 2'nci Lig, 1'inci Lig ve Süper Lig'de profesyonel takım yardımcı antrenörlüğü yaptığım Büyük Altay'ımızda, 2025-26 sezonunun 19'uncu haftasında teknik direktör olarak görev almakla taçlandı" diye konuştu.

'DAHA İYİ YERLERDE BİTİREBİLİRİZ'

Altay'da bir Altaylı olarak tüm liglerde görev almanın ve en zor zamanında armaya sahip çıkmanın gururunu yaşadığını ifade eden Mehmet Can Karagöz, "Altay; transfer tahtası açılsın ya da açılmasın, doğru planlama, güçlü bir organizasyon ve sürdürülebilir ekonomik yapı ile gelecek sezonu çok daha iyi yerlerde bitirebilecek güce ve potansiyele sahiptir. Bizlere her daim destek veren Büyük Altay'ın büyük taraftarlarına, köklü ve çok kültürlü camiamıza, Başkanımız Sinan Kanlı'ya, yönetimimize, Genel Menajerimiz Atakan Atalay'a kulüp çalışanlarımıza; 7-24 çalışarak en ince detaya kadar inmeyi mümkün kılan teknik ekibime ve tüm zorluklara rağmen imkansız denileni mümkün kılan futbolcu kardeşlerime, takımın çok değerli abilerine ve kaptanlarına, desteğini esirgemeyen dostlarıma sonsuz teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

