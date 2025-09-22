Haberler

Altay, Teknik Direktör Yusuf Şimşek ile Anlaşma Peşinde
3. Lig 4. Grup'ta yaşadığı kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Ramazan Kurşunlu görevinden istifa etti. Altay yönetimi, Kurşunlu'nun yerine Yusuf Şimşek'i getirmek istiyor. Şimşek, daha önce Altay'da görev almış ve başarılı bir performans sergilemişti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Denizli İdmanyurdu'na 2-1 yenilerek 1 puanla düşme hattında kalan Altay'da istifa eden teknik direktör Ramazan Kurşunlu'nun yerine yönetimin Yusuf Şimşek'i göreve getirmek istediği öğrenildi. Siyah-beyazlı kulüpte yönetimin başında yer alan Sinan Kanlı'nın başkanlığa aday olduğunu ilk kez açıkladığı mayıs ayında teknik direktör Yusuf Şimşek'le temas kurduğu ancak daha sonra Yüksel Gürüz başkanlığındaki yönetimin göreve getirdiği Ramazan Kurşunlu ile yola devam etme kararı ifade edildi.

Kurşunlu'nun istifası sonrası Sinan Kanlı'nın teknik direktör arayışlarında ilk sıraya Yusuf Şimşek'i koyduğu bildirildi. Altay'da 2023-24 sezonunda takım 1'inci Lig'de mücadele ederken 5 maça çıkan Yusuf Şimşek ; 3 galibiyet, 2 yenilgi alıp 1.8 puan ortalaması yakaladıktan sonra yönetimsel sıkıntılar nedeniyle görevden ayrılmıştı. Son olarak geçen sezon Adanaspor'u çalıştıran 50 yaşındaki teknik adamın İzmir temsilcisine dönmeye sıcak baktığı iddia edildi. Yusuf Şimşek daha önce İzmir'de Karşıyaka'da da teknik direktörlük yapmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
