Altay, Teknik Direktör Ramazan Kurşun ile Anlaştı

Altay, Teknik Direktör Ramazan Kurşun ile Anlaştı
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TFF 3. Lig ekiplerinden Altay, 43 yaşındaki Ramazan Kurşun ile teknik direktörlük sözleşmesi imzaladı. Başkan Adnan Yüksel Gürüz, hocaya başarılar diledi ve Altay'ın 2025-2026 sezonu hazırlıkları resmi olarak başladı.

Altay, teknik direktörlük görevi için Ramazan Kurşun ile sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör belli oldu. İzmir ekibi, 43 yaşındaki çalıştırıcı Ramazan Kurşunlu ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu ile anlaşmaya varmıştır.

Başkanımız Prof. Dr. Sayın Adnan Yüksel Gürüz, iş programı nedeniyle şehir dışında bulunmasından dolayı basın toplantısına telefonla katılarak hocamıza başarılar dilemiştir. Şirketin devrini alan Yönetim Kurulu Üyemiz Hakkı Görkem Gürüz'ün imzasıyla takımımızın 2025-2026 sezonu hazırlık dönemi resmen başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

Altay'ın altyapısında yetişen ve daha sonra A takımda forma giyme başarısı gösteren Ramazan Kurşunlu, teknik adamlık kariyerinde daha önce Bandırmaspor, Menemenspor, Balıkesirspor, Turgutluspor, Bayburt Özel İdare ve Tepecikspor gibi kulüpleri çalıştırdı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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