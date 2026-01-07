Haberler

Altay'da Stachowiak tehlikesi

Altay'da Stachowiak tehlikesi
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Uşakspor ile kritik bir maça hazırlanan Altay, eski kalecisi Adam Stachowiak ile anlaşamazsa FIFA'dan 6 puan silme cezası alabilir. Kulüp, borcu taksitlendirerek ödemeyi planlıyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta cumartesi günü evinde Uşakspor'la oynayacağı ikinci yarının ilk maçına odaklanan Altay, eski yabancı kalecisi Adam Stachowiak ile yarına kadar anlaşamazsa FIFA'dan eksi 6 puan silme cezası yiyecek. Siyah-beyazlı formayla 2020-21 sezonunda 1'inci Lig'de 4 müsabakada görev yapan Polonyalı 39 yaşındaki file bekçisinin 496 bin euro alacağı bulunuyor.

Altay yönetiminin bu sezon bir kulüple anlaşmayan Stachowiak'la temas kurmak istediği ancak Polonyalı eldivenin, "Beni aramayın, paramı ödeyin" ifadelerini kullandığı ileri sürüldü. Borcu taksitlendirerek ödemeyi planlayan Altay, Stachowiak ile anlaşma sağlayamazsa kulübe 6 puan silme cezası gelecek. Altay'ın yine ceza almamak için eski yabancıları Kappel, Amorim ve Aka'ya da 15 Ocak'a kadar ödeme yapması gerekiyor.

ÖZGENER'E ZİYARET

Altay Başkanı Sinan Kanlı, siyah-beyazlı camianın önemli isimlerinden İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'i makamında ziyaret etti. Ziyarete minik Altaylı taraftarlar da katıldı. Altay Başkanı Kanlı, "Kulübümüzün eski başkanı ve camiamızın önder ismi, kıymetli büyüğümüz, İzmir Ticaret Odası Başkanı Sayın Mahmut Özgener'i, Altaylı minik taraftarlarımızla birlikte makamında ziyaret ettik. Sayın Mahmut Özgener'in kıymetli öğütleriyle katkı verdiği ziyaretimizde, kulübümüzün mevcut durumuyla ilgili kendisini bilgilendirdik. Bizleri makamında misafir eden Sayın Mahmut Özgener'e saygılarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi. Altaylı taraftarlar geçen cumartesi günü yaptıkları kurtuluş yürüyüşünde Mahmut Özgener'in kulübe sahip çıkması için çağrıda bulunmuştu.

