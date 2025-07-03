Altay Spor Kulübü'nün Elektrik Borcu Yüzünden Elektrikleri Kesildi

Altay Spor Kulübü'nün Elektrik Borcu Yüzünden Elektrikleri Kesildi
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İzmir'in köklü kulübü Altay, 150 bin TL'lik elektrik borcunu ödeyemediği için Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ndeki elektriklerin kesildiği bildirildi. Kulüp, transfer döneminde önemli oyuncularını kaybederken, maddi sıkıntılar da gündeme geldi.

Altay Spor Kulübü'nün, 150 bin TL'lik elektrik borcunun bir süredir ödenmemesi nedeniyle Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ndeki elektriklerin kesildiği öğrenildi.

İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'da sular durulmuyor. Sezon öncesinde Onur Efe, Arda Gezer, Kuban Altunbudak, Yunus Efe Sarıakaya gibi önemli oyuncularını kaybeden siyah-beyazlılar, takımdan ayrılması muhtemel futbolculardan Emre Tangeldi'yi tutmak için mücadelesini sürdürüyor. Kadro planlamasını yapan İzmir ekibine bir şok da elektrik şirketinden geldi. 150 bin TL'lik elektrik borcunu bir süredir ödeyemeyen Altay'ın Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ndeki elektriklerinin kesildiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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