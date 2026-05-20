Altay, Afyonspor'u yenerek kümede kaldı

3. Lig 4. Grup'ta sezonun son maçında Afyonspor'u 2-0 yenerek kümede kalan Altay, eski futbolcusu Gnanduillet'e son anda 30 bin euro ödeyerek -6 puan silme cezasını önledi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun son maçında Afyonspor'u 2-0 yenerek kümede kalmayı başaran Altay'ın bu kritik randevu öncesi -6 puan silme cezası alma tehlikesi yaşadığı, son anda ödeme yaparak cezadan kurtulduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı kulübün eski Fildişi Sahilli santrforu Armand Gnanduillet'in FIFA kanalıyla kulübe gönderdiği ihtarname süresinin ligin son haftasında bitmesi nedeniyle İzmir temsilcisinin puan silme cezasıyla burun buruna geldiği ifade edildi.

Camiadan 3 önemli ismin 10'ar bin euro toplayıp, son anda Gnanduillet'in hesabına 30 bin euro göndererek puan silme cezasının önüne geçtiği dile getirildi. Masa başında eksi 6 puan silme cezasını önleyen Altay, sahada da Afyonspor'u dize getirip lige tutunarak büyük sevinç yaşamıştı. Gnanduillet'in avukatının kulüpteki genel kurul sürecini göz önüne alarak kalan ödemeler için ağustos ayına kadar Altay'a süre verdiği bildirildi. Altay'da 11 Mayıs'taki kongre başkan adayı çıkmaması nedeniyle ertelendi.

