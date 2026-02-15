Haberler

Altay deplasmanda Söke 1970 SK ile berabere kaldı

Güncelleme:
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Altay, deplasmanda karşılaştığı Söke 1970 SK ile 1-1 berabere kalarak düşme hattından uzaklaşma fırsatını değerlendiremedi. Altay, karşılaşmaya erken öne geçerek başladı ancak ikinci yarıda kalesinde gördüğü golle eşitliği sağlandı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde oynadığı son iki maçı kazanarak eski kalecisi Stachowiak'a olan borcu nedeniyle FIFA'dan aldığı 6 puan silme cezasını telafi edip yeniden düşme hattından çıkan Altay deplasmanda Söke 1970 SK'yla yenişemedi: 1-1. Didim Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada Altay 45'inci dakikada Emre'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşun rüzgarın etkisiyle kale önünde sekip direkt ağlara gitmesiyle öne geçti. İkinci yarıda 73'üncü dakikada Söke'den Latif'in sağdan ortasını kaleci Galip elinden kaçırdı, kale çizgisinde defansın uzaklaştırmaya çalıştığı top Emir'in müdahalesiyle ağlarla buluştu. Bu sonuçla Altay puanını 19, Söke de 25 yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
