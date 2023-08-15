Altay, Şanlıurfaspor'a mağlup olarak sezonu kötü başladı

Altay, 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda Şanlıurfaspor'a 2-1 mağlup oldu. Takımın transfer yasağı nedeniyle takviye yapamaması ve savunmadaki hatalar dikkat çekti. Teknik direktör Tuna Üzümcü, maça yenik başladıklarını belirterek, Tuzlaspor maçında telafi etmek istediklerini söyledi. Genç oyuncu Eren Erdoğan ise sözleşme uzatmaya yanaşmadığı için kadro dışı kaldı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

1'inci Lig'de sezonun ilk haftasında deplasmanda Şanlıurfaspor'a 2-1 mağlup olan Altay'da keyifler kaçtı. Karşılaşmanın henüz 4'üncü dakikasında penaltıdan kalesinde gol görerek geriye düşen siyah-beyazlılar, ikinci yarıda skor 2-0'a geldikten sonra yıldızı Marco Paixao ile farkı 1'e indirse de sahadan puansız ayrılarak sezona kötü başladı.

Transfer yasağının sürmesi nedeniyle takviye yapamadan lige başlayan İzmir ekibinin yediği 2 golde de savunmada yapılan bireysel hatalar dikkat çekti. İlk golde 42 yaşındaki kaptan İbrahim Öztürk'ün kafayla indirdiği top kısa düşünce, 17 yaşındaki Efe'nin geciken hamlesi penaltıya neden oldu. İkinci gol de defansın kademe hatasından geldi.

TUNA ÜZÜMCÜ: MAÇA YENİK BAŞLADIK

Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, 40 derece sıcakta oynanan karşılaşmaya 1-0 mağlup başladıklarını ifade ederek, "Erken gol dengemizi ve moralimizi bozdu. İlk yarı kötü oynadık. İkinci yarıda toparlandık, fırsatlar yakaladık ancak yine basit bir gol yedik. Bu mağlubiyeti evimizde oynayacağımız Tuzlaspor maçında telafi etmek istiyoruz" dedi.

EREN ERDOĞAN KADRO DIŞI

Altay'da genç sol kanat oyuncusu Eren Erdoğan'ın sözleşme uzatmaya yanaşmaması nedeniyle kadro dışı kaldığı öğrenildi. Şanlıurfa'ya götürülmeyen futbolcu bireysel çalışmalar yapıyor. Sözleşmesi 2024'te sona erecek genç oyuncuya yönetimin 2 yıllık iyi bir teklif sunduğu, Eren'in ise farklı isteklerde bulunduğu iddia edildi. İsmi Süper Lig kulüpleriyle anılan Eren'in sözleşmesine, "Takım küme düşerse ve maç başı ücreti 1 hafta ödenmezse oyuncu serbest kalma hakkı kazanır" maddeleri eklenmesini istediği ileri sürüldü.