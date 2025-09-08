Altay Lige Kötü Başladı, Uşakspor'a 2-0 Yenildi

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ilk maçında deplasmanda Uşakspor'a 2-0 yenilen Altay, son yıllarda olduğu gibi yine lige istediği gibi başlayamadı. Son olarak Süper Lig'de mücadele ettiği 2021-22'de sezona 3 puanla start veren siyah-beyazlılar, son 4 sezondaki ilk hafta maçlarında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. İzmir temsilcisi 14 Ağustos 2021'de Kayserispor'u 3-0 mağlup ettikten sonraki sezonların ilk sınavlarında Samsunspor'a 2-0, Şanlıurfaspor'a 2-1 (D), Uşakspor'a 2-0 (D) yenilip, 24Erzincanspor'la 0-0 berabere kaldı.

Uşakspor karşısında 8'inci dakikada geriye düşen Altay, 26'ncı dakikada kalesinde ikinci golü gördü. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Ramazan Kurşunlu ilk resmi maçından eli boş ayrıldı. Geçen hafta içinde kupada Bursa Yıldırımspor'a uzatmalarda 2-0 yenilerek kupadan elenen Altay, ligin ilk haftasında da umduğunu bulamadı. İzmir ekibinde sakatlığı bulunan kaleci Ozan ile cezalı Ali forma giyemedi. Forma tanıtımında yer alan Yunus Efe'nin lisansı yetişmedi. Altay cumartesi günü Ayvalıkgücü Belediyespor'u konuk edecek.

SİNAN KANLI'DAN TARAFTAR AÇIKLAMASI

Altay'da yönetimin mali destekçisi Sinan Kanlı, Uşak deplasmanında Altaylı taraftarların haksızlığa uğradığını vurguladı. Sinan Kanlı, "Neden tüm zorluklar Büyük Altay'a çıkarılıyor? Ev sahibi takım seyircisinin cezalı olduğu müsabakada ortada hiçbir sorun yokken ve kulübümüzce tüm garantiler verilmişken, İzmir'den Uşak'a gelen taraftarlarımız hiçbir suç unsuru bulunmamasına rağmen türlü türlü bahanelerle şehre sokulmamıştır. Taraftarlarımız ayrılan tüm biletlerin parasını peşin ödemesine rağmen takımımızı desteklemeleri engellenmiş ve gizli bir el ile deplasman yasağı uygulanmıştır" iddiasında bulundu.