Altay, lider GMG Kastamonuspor ile karşılaşacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk maçında evinde 24Erzincanspor'la golsüz berabere kaldıktan sonra geçen hafta deplasmanda Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 43 yaşındaki forveti Murat Uluç'un golüyle 1-0 mağlup ederek 4 puana ulaşan Altay, yarın evinde 6 puanlı lider GMG Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak 3'üncü hafta mücadelesini Yusuf Aydın yönetecek.

Müsabakanın bilet fiyatları maraton ve misafir tribünü 130, numaralı tribün 275, VIP A-C 650, VIP-B 1000 olarak belirlendi. Kadın ve çocuklara ise maraton bileti 65, numaralı 135 TL'den satışa sunuldu. Ligde 4 puanla 10'uncu sırada yer alan Altay, rakibine ilk yenilgisini yaşatarak taraftarının önünde ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Siyah-beyazlılarda geçen sezondan kalan sakatlığı nedeniyle tedavisi süren orta saha oyuncusu Caner dışında eksik yok.