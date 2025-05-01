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Altay, Kırklarelispor'u Yenerek Lige Veda Etmek İstiyor

Altay, Kırklarelispor'u Yenerek Lige Veda Etmek İstiyor
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2'nci Lig Beyaz Grup'taki küme düşüşünün ardından genç kadrosuyla mücadele eden Altay, Kırklarelispor ile 8. karşılaşmasında 3 puan almayı hedefliyor. Geçmişte Kırklarelispor'a karşı yalnızca 1 galibiyet elde eden Altay, evinde kazanarak uzun bir aradan sonra rakibini yenmeyi umuyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta küme düşmesi kesinleştikten sonra deplasmanda U19 takımı ağırlıklı kadrosuyla mücadele eden Isparta 32 Spor'u çoğunluğu altyapısından yetişen gençleriyle 2-1 yenerek moral bulan Altay, son yıllarda üstünlük kuramadığı Kırklarelispor'u cumartesi günü evinde dize getirip lige 3 puanla veda etmek istiyor. Siyah-beyazlılar şimdiye kadar 7'si lig, 1'i kupa olmak üzere 8 kez karşı karşıya geldiği Kırklarelispor'u sadece 1 defa mağlup edebildi.

İzmir ekibi rakibiyle 4 kez berabere kalıp, 3 kez de sahadan boynu bükük ayrıldı. Sezonun ilk yarısında Kırklareli'de oynanan karşılaşmayı 1-0 kaybeden Altay, Trakya temsilcisine karşı ilk ve tek galibiyetini 17 Şubat 2013'te deplasmanda 2-1 kazanarak elde etti. Altay evinde bu hafta kazanırsa 4 bin 459 gün sonra Kırklarelispor'u yenmiş olacak. Yine gençleriyle oynaması beklenen siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezası devam eden Ali Kızılkuyu bu hafta da kadroda yer almayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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