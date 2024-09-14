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Altay, Kastamonuspor'a 2-0 Mağlup Oldu

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay, sahasında Kastamonuspor'a 2-0'lık skorla yenilerek önemli bir puan kaybı yaşadı. Kastamonuspor'un gollerini Ersel Aslıyüksek ve Erhan Kartal kaydetti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, sahasında konuk ettiği Kastamonuspor'a 2-0 mağlup oldu.

Hakemler: Yusuf Aydın, Umut İncili, Gökhan Salduz

Altay: Ozan Evrim Özenç, Sefa Özdemir, Onur Efe, Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam (Yusuf Tekin dk. 69), Enes Yetkin, Mehmet Gündüz (Murat Uluç dk. 81), Yunus Efe Sarıkaya, Arda Gezer (Emre Tangeldi dk. 6, Ünal Alihan Kavlak dk. 81), Erdem Özcan (Mehmet Kaymaz dk. 69), Deniz Kadah

Teknik Direktör: Gökhan Karaaslan

Kastamonuspor: Sertaç Güzel, Alpay Çelebi (Ramazan Keskin (dk. 46), Oğuz Yılmaz, Erhan Kartal, Erkam Reşmen, Barış Gök (Burak Bilgen dk. 77), Cumali Bişi, İlyas Kubilay Yavuz (Kerem Baykuş (dk. 69, Ali Altınöz, Çınar Tarhan (Mustafa Çaylı dk. 76), Ersel Aslıyüksek

Teknik Direktör: Adem Çağlayan

Goller: Ersel Aslıyüksek (dk. 45), Erhan Kartal (dk. 62) (Kastamonuspor)

Sarı kart: Yunus Efe Sarıkaya (Altay) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ersel Aslıyüksek Erhan Kartal 3-sayfa Futbol Altay Spor

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