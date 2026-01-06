Altay'da kaptanlar yönetime süre verdi

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta cumartesi günü evinde Afyonspor'la oynayacağı ikinci yarının ilk maçını kazanarak 5'te 5 yapmayı hedefleyen Altay'da alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname gönderen 7 oyuncu arasında yer alan takım kaptanları Özgür Özkaya ve Ceyhun Gülselam, son ödeme tarihleri geçmesine rağmen tek taraflı fesih haklarını kullanmadı. Yönetimle bir araya gelen tecrübeli iki futbolcu, ayrılık hazırlığı yaparken ikna edilerek bir süre daha takımda kalma kararı aldı. Siyah-beyazlıların ödeme için sol bek Özgür ve ön libero Ceyhun'dan süre istediği bildirildi.

Altay Başkanı Sinan Kanlı, "Kaptanlarımız Özgür Özkaya ve Ceyhun Gülselam, kulübümüzün kurtuluşu adına; resmi sürelerinin son günü olmasına rağmen sağduyulu ve sorumluluk sahibi bir duruş sergileyerek, sürelerini kulübümüz lehine uzatma iradesi göstermişlerdir. Bu örnek davranışları, Altay'a olan inançlarının ve camiamıza duydukları güvenin açık bir göstergesidir. Kaptanlarımıza bu iyi niyetleri ve fedakarlıkları için teşekkür ediyorum. Tüm camiamızı birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye, Altay'ımızı hep birlikte yeniden aydınlık günlere kavuşturmak için kenetlenmeye davet ediyorum" dedi.