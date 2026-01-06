Haberler

Altay'da kaptanlar yönetime süre verdi

Altay'da kaptanlar yönetime süre verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Altay, oyuncularının alacakları için ihtarname göndermesine rağmen kaptanları Özgür Özkaya ve Ceyhun Gülselam, sorumluluk alarak takımda kalmaya karar verdiler. Başkan Sinan Kanlı, oyuncuların iyi niyetlerine teşekkür etti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta cumartesi günü evinde Afyonspor'la oynayacağı ikinci yarının ilk maçını kazanarak 5'te 5 yapmayı hedefleyen Altay'da alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname gönderen 7 oyuncu arasında yer alan takım kaptanları Özgür Özkaya ve Ceyhun Gülselam, son ödeme tarihleri geçmesine rağmen tek taraflı fesih haklarını kullanmadı. Yönetimle bir araya gelen tecrübeli iki futbolcu, ayrılık hazırlığı yaparken ikna edilerek bir süre daha takımda kalma kararı aldı. Siyah-beyazlıların ödeme için sol bek Özgür ve ön libero Ceyhun'dan süre istediği bildirildi.

Altay Başkanı Sinan Kanlı, "Kaptanlarımız Özgür Özkaya ve Ceyhun Gülselam, kulübümüzün kurtuluşu adına; resmi sürelerinin son günü olmasına rağmen sağduyulu ve sorumluluk sahibi bir duruş sergileyerek, sürelerini kulübümüz lehine uzatma iradesi göstermişlerdir. Bu örnek davranışları, Altay'a olan inançlarının ve camiamıza duydukları güvenin açık bir göstergesidir. Kaptanlarımıza bu iyi niyetleri ve fedakarlıkları için teşekkür ediyorum. Tüm camiamızı birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye, Altay'ımızı hep birlikte yeniden aydınlık günlere kavuşturmak için kenetlenmeye davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici

Kabus gibi! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimlere bakın
Kolombiya, Venezuela'dan mülteci akınına hazırlanıyor! Sınıra binlerce asker sevk edildi

Maduro kaçırıldı, o ülke mülteci akını için harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maduro'nun kaçırılması sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı

Maduro sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı
Samet Akaydın'dan transfer açıklaması: Her şeyimi vereceğim

Samet Akaydın'dan transfer açıklaması: Her şeyimi vereceğim
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş

Bir dönem herkesin konuştuğu ismin abisi çıktı
2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! İçme suyu bile tükendi
Maduro'nun kaçırılması sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı

Maduro sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı
İran'daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 29'a yükseldi

Komşu iç savaşa sürükleniyor! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Kripto borsası MEXC'e şikayet yağmuru: Tüm bakiyem aniden sıfırlandı

Vurgun iddiası büyüyor! Şikayet yağmuru var: Tüm bakiyem sıfırlandı