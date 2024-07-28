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Altay, kalecisi Ozan Evrim Özenç ile yeni sözleşme imzaladı

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Altay, 31 yaşındaki kalecisi Ozan Evrim Özenç ile 2 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Takımın iç transfer çalışmaları devam ediyor.

Altay, 31 yaşındaki kalecisi Ozan Evrim Özenç ile 2 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Altay, ligin başlamasına kısa bir süre kala iç transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. 2021-2022 sezonunun devre arasından bu yana transfer tahtası kapalı olan ve mali açıdan kötü günler yaşayan siyah-beyazlılar, yeni sezon öncesinde kadrosunu büyük oranda korumayı sağlayıp, birçok oyuncusunu takımda tutmayı başardı. Deneyimli kalecisi Mustafa Çalışkan'ın Orduspor 1967'ye transfer olmasından sonra elini çabuk tutan siyah-beyazlılar, hızlı bir şekilde Ozan Evrim Özenç'le masaya oturdu. İzmir ekibi, yeni sezonda kaleci bölgesinde sorun yaşamamak için 31 yaşındaki file bekçisiyle anlaşmaya vardı ve 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Ozan'ın takımda kalmasıyla Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan'ın da mutlu olduğu ifade edildi.

Öte yandan siyah-beyazlıların kısa bir süre içerisinde Deniz Kadah ve Caner Baycan ile de sözleşme uzatması bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ozan Evrim Özenç Futbol Spor Güncel Haberler

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