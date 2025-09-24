Haberler

Altay'ın Yeni Teknik Patronu Yusuf Şimşek: 'İyi Bir Başlangıç İstiyoruz'

Altay'ın Yeni Teknik Patronu Yusuf Şimşek: 'İyi Bir Başlangıç İstiyoruz'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3. Lig 4. Grup takımlarından Altay'ın yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek, Eskişehirspor maçıyla göreve iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Genç oyuncularla mücadele eden takımda, hem teknik adam hem de abi olarak destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'ın yeni teknik patronu Yusuf Şimşek, pazar günü evlerinde oynayacakları Eskişehirspor maçını kazanarak göreve iyi bir başlangıç yapmak istediğini söyledi. Altay'a döndüğü için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Altay gibi köklü bir kulüp söz konusu olunca, bulunduğu ligin ve sıranın önemi yoktur. Mazisiyle başta gelen kulüplerden biri. Bu köklü kulübe tekrar geldiğim ve yardımcı olabileceğim için heyecanlıyım" dedi.

Transfer yasağı nedeniyle genç oyuncularla mücadele eden Altay'da takıma teknik direktörlüğün yanı sıra abilik de yapacağını ifade eden teknik patron Şimşek, "Kadronun yüzde 80'ini tanıyorum. Takımdaki arkadaşlarımıza hem hocalık hem de abilik yaparak istediğimiz sonuçları almak için çalışacağız. İlk maçımızda bizim gibi Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor'a karşı olacak. O maçı kazanıp iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" diye konuştu.

BUCASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ EKİBE KATILDI

2'nci Lig temsilcisi Bucaspor 1928'de teknik direktörlük görevinden ayrılan Evrensel Heper, 3'üncü Lig'deki Altay'da teknik direktör Yusuf Şimşek'in ekibinde yer aldı. Heper'in siyah-beyazlı kulüpte atletik performans antrenörü olarak çalışacağı açıklandı. Teknik heyette Yaşar Işık, Cevdet Göç, Engin Çatır ve Onur Nasuhoğulları yardımcı antrenör, Kıvanç Bozkurt ise kaleci antrenörü olarak çalışacak.

TFF BAŞKANINA ZİYARET

Altay'da Başkan Kanlı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan ziyarette yönetim kurulu üyelerimiz ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği Başkanı Murat Şahin de hazır bulundu. Altay'ın orta ve uzun vade projelerinden bahseden Başkanımız Sinan Kanlı'ya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Altay ve yönetim kurulumuz için yeni dönemin hayırlı olması dileklerinde bulundu" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Mahkeme 'durulsun' dedi, CHP İstanbul Kongresi başladı

CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala mahkemeden yeni hamle
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da yanına alan Trump, seçtiği tarafı masada gösterdi

Son bir ayda 2 farklı kare
Milyonları endişelendiren zam tahmini

Milyonları endişelendiren zam tahmini
Yol çöktü, kentin göbeğinde 50 metrelik çukur oluştu! Olay anı kamerada

Kentin göbeğinde 50 metrelik çukur oluştu! Çökme anı korkunç
Eşini öldüresiye dövüp sosyal medyadan yayınladı

Eşini öldüresiye dövdü, yetmedi sosyal medyada yayınladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özlem Yıldız bıçak altına yattı! Hastane odasından ilk mesaj geldi

Ünlü sunucu bıçak altına yattı! Hastane odasından ilk kare geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.